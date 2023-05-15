ЗСУ влаштували «спекотний» ранок окупантам у Токмаку (відео)
Над містом чути залпи вибухів
Сьогодні зранку, 15 травня, у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області зранку прогриміла серія вибухів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Telegram.
«У Токмаку на Запоріжжі зараз справжній добрий ранок від ЗСУ», – написав Андрющенко
Радник мера також опублікував відео, на яких задокументовані звуки вибухів над містом.
Нагадаємо, триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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