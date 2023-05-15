ЗСУ влаштували «спекотний» ранок окупантам у Токмаку (відео)

Над містом чути залпи вибухів

Сьогодні зранку, 15 травня, у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області зранку прогриміла серія вибухів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Токмаку на Запоріжжі зараз справжній добрий ранок від ЗСУ», – написав Андрющенко

Будь ласка, читайте текст після реклами

Радник мера також опублікував відео, на яких задокументовані звуки вибухів над містом.

Нагадаємо, триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.