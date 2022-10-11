Путін обіцяв захистити, а нічого не робить: окупант нарікає на контрнаступ ЗСУ (аудіо)

Загарбник жаліється, що усе військове оснащення купує самотужки

Рашистський військовослужбовець обурюється, що доводиться купувати усе військове оснащення самотужки, а також не виконаними обіцянками російського диктатора Путіна. Розмову окупант з матір’ю оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

«Сам собі усе купуєш. Виходить, що й умирати за країну будеш сам, за свій рахунок», – нарікає рашист.

Також окупант жаліється, що ЗСУ активно наступають на Херсон. На що мати йому відповідає, що це спеціально, щоб залякати і подалі відсунути. «Ну так, звичайно. Але Путін обіцяв захистити наче. Обіцяв відповідь жорстку, але щось нічого не робиться. Ми відступаємо на всіх фронтах!», – жаліється загарбник.

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.