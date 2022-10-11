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ЗСУ вдарили по базі рашистів в окупованому Мелітополі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по базі рашистів в окупованому Мелітополі
Бавовна завітала до окупантів  
фото з відкритих джерел

Наші захисники завдали удару по ворогах на аеродромі 

Удень 11 жовтня стало відомо про вибухи в районі аеродрому в тимчасово окупованому Мелітополі. Вибухи на аеродромі Мелітополя підтвердив міський голова Федоров.  

За його словами, окупанти там вкотре розгорнули військову базу. Одразу після вибуху росіяни заметушилися й почали писати про якісь там «навчання».  

«Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки їхні жалюгідних «навчань» проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз», – додав мер. 

Нагадаємо, 9 жовтня українці продовжують чинити спротив російським загарбникам на окупованих територіях. Так, партизани ліквідували рашистів, які стягували техніку у напрямку Бердянська через Мелітопольський район. 

Кілька днів тому на Запоріжжі у тимчасово окупованому Мелітополі та районі зранку лунали сильні вибухи.

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Теги: вибух Мелітополь росіяни окупанти навчання

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