Викладач музики, садівник та будівельник на танку Leopard наводять жах на росіян

Leopard 2A4 витримує постріл з РПГ зблизька

Бійці 33-ї окремої механізованої бригади працюють на Курахівському напрямку. Там їхній Leopard 2A4 на мінімальних відстанях розбирає ворожі посадки та бліндажі. Про це йдеться у сюжеті «Армія TV».

«Поставили задачу: розібрати бліндаж. Приїхали, розібрали. Але можна і не доїхати», – так розповідають танкісти про теперішні реалії на полі бою.

Танкісти вправно керують «Леопардом», розповідають про його особливості та переваги. Хоча ще не так давно мали цивільні професії. Так, старший механік-водій Михайло був викладачем музики, навідник Олександр – садівником, інший навідник, Анатолій, – будівельником, а заряджаючий Юрій – транспортувальником на заводі.

Вони позитивно оцінюють німецьку машину. Кажуть, що Leopard 2A4 витримує постріл з РПГ зблизька. Серед переваг також вказують на точність та швидкість танка. БК розташоване окремо від екіпажу – це дуже важливо, адже суттєво збільшує шанси вціліти у випадку прямого влучання.

Хлопці розповідають, як одного разу довелося виїжджати назустріч двом ворожим танкам T-64: «Одного підбили, а другий хотів прикритися палаючим танком, але не встиг – ми його і так дістали».

Нагадаємо, російські війська втратили майже половину запасів своєї важкої військової техніки, в тому числі всі довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80.

Також раніше повідомлялося, що Росія у 2025 році зустрінеться з дефіцитом танків та їх виробництвом через величезні втрати на фронті та проблеми з виробництвом нової військової техніки. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що втрати техніки у Росії настільки величезні, що скоро їй почне не вистачати радянських запасів, які наразі є основою для заповнення втрат. Також основну роль тут відіграють і введені санкції країн Заходу, які створили дефіцит необхідних компонентів для виробництва нової техніки.