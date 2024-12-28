Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Викладач музики, садівник та будівельник на танку Leopard наводять жах на росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Викладач музики, садівник та будівельник на танку Leopard наводять жах на росіян
Екіпаж танка Leopard 2A4: Юрій, Олександр, Анатолій і Михайло (зліва на право)
фото: скріншот із відео

Leopard 2A4 витримує постріл з РПГ зблизька

Бійці 33-ї окремої механізованої бригади працюють на Курахівському напрямку. Там їхній Leopard 2A4 на мінімальних відстанях розбирає ворожі посадки та бліндажі. Про це йдеться у сюжеті «Армія TV».

«Поставили задачу: розібрати бліндаж. Приїхали, розібрали. Але можна і не доїхати», – так розповідають танкісти про теперішні реалії на полі бою. 

Танкісти вправно керують «Леопардом», розповідають про його особливості та переваги. Хоча ще не так давно мали цивільні професії. Так, старший механік-водій Михайло був викладачем музики, навідник Олександр – садівником, інший навідник, Анатолій, – будівельником, а заряджаючий Юрій – транспортувальником на заводі.

Вони позитивно оцінюють німецьку машину. Кажуть, що Leopard 2A4 витримує постріл з РПГ зблизька. Серед переваг також вказують на точність та швидкість танка. БК розташоване окремо від екіпажу – це дуже важливо, адже суттєво збільшує шанси вціліти у випадку прямого влучання.

Хлопці розповідають, як одного разу довелося виїжджати назустріч двом ворожим танкам T-64: «Одного підбили, а другий хотів прикритися палаючим танком, але не встиг – ми його і так дістали».

Нагадаємо, російські війська втратили майже половину запасів своєї важкої військової техніки, в тому числі всі довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80.

Також раніше повідомлялося, що Росія у 2025 році зустрінеться з дефіцитом танків та їх виробництвом через величезні втрати на фронті та проблеми з виробництвом нової військової техніки. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що втрати техніки у Росії настільки величезні, що скоро їй почне не вистачати радянських запасів, які наразі є основою для заповнення втрат. Також основну роль тут відіграють і введені санкції країн Заходу, які створили дефіцит необхідних компонентів для виробництва нової техніки.

Читайте також:

Теги: росія санкції армія водій втрати професії ЗСУ танки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент затвердив перелік доручень для окупантів
Путін готує для росіян, яких скалічив на війні, розваги
Вчора, 16:03
У Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату і підпалив авто
У Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату і підпалив авто
25 грудня, 23:20
РФ від початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 19915 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 24 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
24 грудня, 07:49
Республіканець може використати зацікавленість РФ у розкритті економічного потенціалу Арктичної зони під час переговорів
Трамп може використати Арктику для припинення війни в Україні
23 грудня, 11:23
Генерал-лейтенант Ігор Кирилов наказував застосовувати хімічну зброю проти українських військових
США відреагували на ліквідацію генерала Кирилова у Москві
18 грудня, 00:59
51-річний кермувальник легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda
На Одещині нетверезий водій влаштував ДТП на блокпосту
17 грудня, 11:07
Оглядач вважає, що без значного збільшення міжнародної підтримки бойові дії можуть невдовзі припинитися
Коли закінчиться війна в Україні? Прогноз від The New York Times
13 грудня, 18:21
Кількість жінок-водійок зросла вдвічі порівняно з попередніми роками
Названо українське місто, яке стало лідером за кількістю жінок-водійок у таксі
6 грудня, 04:00
Прихильники сирійської опозиції стоять на захопленому танка в місті Маарат аль-Нуман, на південний захід від Алеппо, Сирія, 30 листопада 2024 року
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні і є катастрофою для Росії
1 грудня, 20:42

Суспільство

Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила
Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила
Викладач музики, садівник та будівельник на танку Leopard наводять жах на росіян
Викладач музики, садівник та будівельник на танку Leopard наводять жах на росіян
Герой України розповів, як здійснив подвиг на очах у Залужного
Герой України розповів, як здійснив подвиг на очах у Залужного
ЗМІ: Священник Московської церкви, якого шукають за переправляння ухилянтів, утік до Чехії
ЗМІ: Священник Московської церкви, якого шукають за переправляння ухилянтів, утік до Чехії
Батько трьох дітей просив про відстрочку, бо платить за навчання повнолітньої доньки: що вирішив суд
Батько трьох дітей просив про відстрочку, бо платить за навчання повнолітньої доньки: що вирішив суд
Герой України розповів, як вдалося знищити дроном одразу 27 окупантів
Герой України розповів, як вдалося знищити дроном одразу 27 окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 грудня 2024
16K
Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією
14K
«Це стане історичною подією». Financial Times спрогнозувала, як зміниться ринок автомобілів у 2025 році
9606
Найкращого шахіста дискваліфіковано з Чемпіонату світу через те, що він прийшов в джинсах
7030
Прогноз магнітних бур на 28-31 грудня: якою буде сонячна активність

Новини

Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Сьогодні, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Вчора, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
26 грудня, 23:02

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua