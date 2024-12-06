РФ у 2025 році зіткнеться зі ще однією серйозною проблемою – The Washington Post

Росія у 2025 році зустрінеться з дефіцитом танків та їх виробництвом через величезні втрати на фронті та проблеми з виробництвом нової військової техніки. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що втрати техніки у Росії настільки величезні, що скоро їй почне не вистачати радянських запасів, які наразі є основою для заповнення втрат. Також основну роль тут відіграють і введені санкції країн Заходу, які створили дефіцит необхідних компонентів для виробництва нової техніки.

Для забезпечення виробництва Росії необхідно вкладати набагато більше грошей, щоб купувати контрабандою необхідні компоненти. У довгостроковій перспективі це призведе до зниження боєздатності російської армії.

Щодо втрат, то Росія щомісяця втрачає більше танків і гаубиць, ніж можуть виготовити її заводи, а зростаючий тиск на економіку може призвести що зупинки виробничих ліній.

Водночас аналітики зазначають, що наразі Росія робить ставку на масове виробництво, сподіваючись, що «кількість замінить якість».

«Тимчасово такий підхід може забезпечити потреби російської армії, але ця схема несе великі ризики через величезні втрати та знос техніки. Якщо ситуація з поставками компонентів не зміниться, то стан російської армії стане набагато гіршим ніж зараз, коли вона вже відчуває серйозні проблеми з технікою», – пише The Washington Post.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року середньодобові втрати російського особового складу досягли нового історичного максимуму – 1523 людини. А 28 листопада російські війська вперше за один день зазнали трохи більше 2000 втрат. Загалом окупанти зазнали у листопаді втрат у розмірі 45 690 осіб.

У версені та жовтні російські втрати склали приблизно 80 110 військових в обмін на приблизно 1517 км² України та Курської області.

Таким чином, Росія у вересні, жовтні та листопаді в обмін на 2356 км² здобутків віддала 125 800 своїх солдатів. Або приблизно 53 російські втрати на квадратний кілометр захопленої території України.