Путін розповів, як часто бачиться з Медведчуком
Кум Путіна і найвідоміший обвинувачений у державній зраді в Україні Віктор Медведчук же третій рік перебуває в Росії
Російськмй диктатор Володимир Путін під час прямої лінії, яка відбулася сьогодні, 19 грудня, заявив, що практично не зустрічається з колишнім лідером забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком.
«Ми з ним практично не бачимося», – сказав Путін, відповідаючи на запитання представниці «Другой Украины» Галини Меркулової.
Сьогодні, 19 грудня Путін підбиває підсумки року в суміщеному форматі прес-конференції та прямої лінії.
Нагадаємо, Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань завершили розслідування у справі проти народного депутата України Віктора Медведчука за статтями про державну зраду та порушення звичаїв війни. За повідомленням ДБР, обвинувальний акт у справі передали до суду.
Обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.
У середині серпня 2024 року на офіційні електронні скриньки Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань надійшли заяви про злочин, на яких стояв підпис голови ради громадського руху «Інша Україна», ексдепутата Віктора Медведчука. Про це вдалося дізнатися журналістам, йдеться у розслідуванні «Главкома».
До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород 34 зрадників України.
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