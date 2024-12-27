Міноборони показало всюдихід «Равлик», який  поповнив парк Сил оборони

Важить «Равлик» трохи більше пів тонни і здатен перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах універсальну мобільну платформу «Равлик». Цей наземний роботизований комплекс (НРК) – повністю українська розробка. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що «Равлик» має невеликі розміри, його легко транспортувати на автомобільному причепі. Важить трохи більше пів тонни і здатен перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп.

Герметична пило- і вологозахищена платформа безвідмовно працює у складних погодних умовах. Її електричний двигун і м’які всюдихідні шини дозволяють рухатись тихо.

«Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень «Равлик» без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, Міністерство оборони допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс «Щедрик» вітчизняного виробництва. Комплекс складається зі станції управління і дистанційно керованих літальних апаратів. Безпілотники оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод. Як зазначається, літальні апарати «Щедрика» можуть виконувати завдання під час сильного вітру, в мороз та спеку.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони безпілотник українського виробництва Sova 10. У відомстві зазначили, що цей ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів та працювати в різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.