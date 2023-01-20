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ЗСУ вразили пункт управління та склад боєприпасів ворога – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вразили пункт управління та склад боєприпасів ворога – Генштаб
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога
фото ілюстративне

У Мелітополі росіяни заборонили перетинати блокпости навколо населеного пункту

Триває 331-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав два ракетних (по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ) та 12 авіаційних ударів. Також, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю. Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках веде оборону.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

У прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів. 

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

Лиманський напрямок

Ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.

Бахмутський напрямок

Вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області.

Авдіївський напрямок

Під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Новопавлівський напрямок

Противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка і Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький напрямок

Від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні на Запоріжжі.

Херсонський напрямок

Окупанти вчергове здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Нікополь Дніпропетровської області, Антонівки та Херсону. Є постраждалі серед цивільного населення.

Противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних.

Триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого МНС.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та три – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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