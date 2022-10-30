ЗСУ взяли під контроль трасу між Сватовим і Кремінною. Ворог вирішив помститися

Окупанти замінували навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги річок, дороги, мости

Російські терористи замінували майже всю місцевість у районі Кремінної та Сватового, дорога між якими перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Окупанти в Луганській області вчора підірвали ще один міст, щоб ускладнити просування ЗСУ. Траса між Сватовим і Кремінною – під вогневим контролем ЗСУ, тепер росіяни не можуть швидко отримати підкріплення і нові боєкомплекти на цих ділянках фронту», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги річок, дороги, мости.

«Білогорівку росіяни щодня обстрілюють, вони не залишають спроб промацати нашу оборону на цій ділянці», – додав Гайдай.

Раніше Гайдай повідомляв, що окупанти не скасували митний контроль між «ЛНР» і РФ і навіть посилили його.

До слова, триває 249-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них – Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.