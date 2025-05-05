«Три дні – це багато»: Трамп прокоментував пропозицію Путіна щодо перемир’я

Трамп каже, що це здається малим кроком, але насправді це багато, якщо згадати, з чого все починалося

Президент США Дональд Трамп висловився щодо ініціативи російського президента Володимира Путіна про короткочасне припинення вогню, зауваживши, що хоча йдеться лише про три дні, це вже суттєвий крок. Як повідомляє «Главком», про це він заявив під час розмови з журналістами у Білому домі.

Під час брифінгу Трамп нагадав про значні втрати, яких зазнали як українська, так і російська сторона на фронті.

«Ми пройшли чималий шлях, і, можливо, попереду ще щось зміниться. Ми на це сподіваємося. Як вам відомо, Путін оголосив про триденне перемир’я. Це здається невеликим строком, але насправді це багато, якщо згадати, з чого все починалося», – зазначив Трамп, звернувши увагу на те, що до цього не було жодного діалогу з Путіним протягом трьох років.

Також Трамп підкреслив, що, на його думку, війна Росії проти України не мала відбутися.

«Вас шокує реальна кількість загиблих. Ці цифри значно перевищують ті, які вам озвучували. У кілька разів більше, я вважаю», – додав американський президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське.

Як відомо, напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.