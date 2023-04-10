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Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ
Ексофіцер ГРУ Росії Владислав Аммосов перейшов на бік України
фото: Радіо Свобода

Колишній офіцер Головного розвідувального управління Росії Владислав Аммосов перейшов на бік України

Уродженець Якутська Владислав Аммосов понад 15 років будував кар’єру в російських збройних силах та спецслужбах, а нині приїхав захищати на фронті Україну. Про це він розповідає в інтерв'ю для «Радіо Свобода».

Владислав Аммосов заявив, що «колишніх офіцерів не буває». Тому він готовий хоч зараз іти у складі ДРГ (диверсійно-розвідувальної групи) на територію Росії й там знищувати ворогів.

«Ворог моєї країни – це той, хто підтримує путінський режим», – підкреслив Владислав Аммосов.

Він також повідомив, що був готовий стріляти у ворогів давно, адже не міг спокійно дивитися на те, що відбувається в його країні.

При цьому колишній офіцер ГРУ Росії не приховує, що раніше був справжнім імперцем та вірив у пропаганду. Саме тому він добровільно брав участь у Другій чеченській війні на стороні окупантів. Однак, за його словами, ця війна трохи його протверезила – він зрозумів, що народ Чечні воював за свою свободу.

Ці події також розплющили Аммосову очі на російських офіцерів.

«Серед них уже у Чечні було чимало алкоголіків, зрадників, торговців зброєю, а також тих, хто відправляв солдатів на забій. А зараз ситуація з офіцерським складом «другої армії світу» ще гірша, ніж тоді», – говорить ексофіцер ГРУ.

Ексофіцер ГРУ запевняє, що покинув службу ще до окупації Криму Росією та роками жив в одній із країн Євросоюзу.

В Україну з Росії після 24 лютого Владислав Аммосов потрапив через Громадянську раду у Польщі. Це політичне об'єднання, що оголосило тоді набір добровольців до лав національних підрозділів у складі ЗСУ та регіональних та національних організацій цивільного опору в Росії.

Владислав Аммосов пройшов усі перевірки СБУ, ГУР та інших правоохоронних органів України. Разом із ним із Росії виїхали й інші люди, всі вони пройшли низку перевірок.

За словами Аммосова, зараз створюється «Сибірський батальйон», метою якого буде відвоювати право народів Росії на волю.

«Зараз на фінальному етапі створення добровольчий військовий підрозділ «Сибірський батальйон» (розглядається також назва «Неросійський батальйон», в оригіналі «нерусский») – із представників різноманітних етносів, які живуть на території РФ, та незгодні із нинішньою політикою Москви», – зазначив Аммосов.

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Теги: Свобода війна путінський режим ворог 24 лютого

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