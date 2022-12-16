Окупанти вдарили ракетами по Харківщині

Влада просить громадян не ігнорувати сигнали тривоги

Російські загарбники щойно завдали ракетних ударів по Харківщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Щойно окупанти нанесли як мінімум три удари», – йдеться в повідомленні.

Влада просить громадян не ігнорувати сигнали тривоги та залишатись в укриттях.

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Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.