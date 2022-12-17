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У Києві відновлено пошкоджений ракетами пішохідний міст

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві відновлено пошкоджений ракетами пішохідний міст
Один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці
фото: Віталій Кличко/Telegram

Ремонтники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів

У столиці після ремонтних робіт і оновлення знову відкрили пішохідно-велосипедний міст. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У Києві відновлено пошкоджений ракетами пішохідний міст фото 1

«Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 – пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня», – написав Кличко.

У Києві відновлено пошкоджений ракетами пішохідний міст фото 2

Відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники «Київавтошляхмосту» ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.

У Києві відновлено пошкоджений ракетами пішохідний міст фото 3

«Тож один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці», – підсумував Віталій Кличко.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 10 жовтня, Україна і столиця, зокрема, зазнали масованих ракетних атак. У Києві дісталося кільком районам міста, об'єктам критичної інфраструктури та енергетики. Крім цього, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

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Теги: вибух обстріл столиця Україна

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