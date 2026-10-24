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ЗСУ зірвали російські плани щодо Слов'янська та Краматорська

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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ЗСУ зірвали російські плани щодо Слов'янська та Краматорська
Дії українських сил змусили ворога намагатися стабілізувати та утримувати вже наявні позиції
фото з відкритих джерел

Росіяни мріяли взяти міста в «клешні» з подальшим вибиттям українських підрозділів

План російських окупантів щодо захоплення Краматорська та Слов'янська повністю зірвано українськими військами. Загарбники перейшли до оборони. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, повідомляє «Главком».

За словами військового, росіяни мріяли взяти міста в «клешні» з подальшим вибиттям українських підрозділів. Проте в ході операції «Вівальді» одну з таких «клешень» було повністю знищено.

«Це дозволило не лише зупинити просування противника, а й відкинути його. Тепер росіяни у смузі відповідальності наших підрозділів думають вже не про наступальні дії, а лише про оборону», – зазначив Жорін.

Він додав, що дії українських сил змусили ворога намагатися стабілізувати та утримувати вже наявні позиції.

«Очевидно, ми завдали їм серйозного морального удару, який можемо спостерігати в істериках різних z-блогерів», – підкреслив військовий.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині та повернули під контроль України 277 кв. км території. Операція, розпочата для ліквідації російської інфільтрації, переросла в контрнаступ і завадила планам противника обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію та перерізати трасу Харків – Слов’янськ. 

Також українська операція «Вівальді» порушила російські плани щодо широкого оточення українських міст-фортець на Донбасі.

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Теги: Слов’янськ контрнаступ росіяни

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