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Відома військова відверто висловилася про контрнаступ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відома військова відверто висловилася про контрнаступ
Контрнаступ розпіарили, і держава від цього програла, вважає Михайлова
фото з відкритих джерел

Аліна Михайлова розкритикувала заяви, які не відповідали реаліям на фронті

 

Військова Аліна Михайлова відверто висловилась про інформаційну політику України щодо контрнаступу та повернення Криму. Вона наголосила, що ситуація на фронті є вкрай складною, проте українцям розповідають про інше. Про це вона розказала в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

«Знову ж таки, це мій тригер, вибачте. Будемо давати концерт наступного року в Криму? Це абсурд. Це, напевно, для ідіотів. Ви тримаєте народ України за ідіотів?», – зазначила вона.

Також Аліна Михайлова розкритикувала заяви про контрнаступ, які не відповідали реаліям на фронті.

«Як розкрутили цей контрнаступ. Мінні загородження? Та пофіг, йдіть уперед, нам сказали, що контрнаступ буде успішний. Нам його розпіарили, ми його сидимо, чекаємо з чипсами перед телевізором. Це програшна позиція насамперед держави», – сказала вона.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не очікують значних успіхів України на полі бою у 2024 році і готують новий військовий план. 

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму для України на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.

Теги: концерт контрнаступ війна ЗСУ

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