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ЗСУ ліквідували одного із замкомандирів армії РФ та майора

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували одного із замкомандирів армії РФ та майора
Ліквідовано заступника командира батальйону армії окупантів
фото: Анатолій Штефан/Telegram

Також було ліквідовано капітана російської армії

В Україні були ліквідовані троє важливих військових РФ, включно із заступником командира батальйону армії окупантів. Про це повідомив офіцер українських Збройних Сил Анатолій Штефан з псевдонімом «Штірліц».

Український військовий розкрив імена та обличчя окупантів.

За даними «Штірліца», ЗСУ знищили: 
Майора Бойко Олексія;
капітана Уланова Максима;
заступника командира батальйону окупантів «П'ятнашка» Харабуа Володимира «Микич».

ЗСУ ліквідували одного із замкомандирів армії РФ та майора фото 1

Раніше повідомлялося, що у результаті удару по аеродрому «Саки» в Криму українські захисники ліквідували заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку РФ, підполковника Олександра Чорнобривого. 

Теги: ЗСУ росія втрати

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