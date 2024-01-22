ЗСУ ліквідували одного із замкомандирів армії РФ та майора

Також було ліквідовано капітана російської армії

В Україні були ліквідовані троє важливих військових РФ, включно із заступником командира батальйону армії окупантів. Про це повідомив офіцер українських Збройних Сил Анатолій Штефан з псевдонімом «Штірліц».

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Український військовий розкрив імена та обличчя окупантів.

За даними «Штірліца», ЗСУ знищили:

Майора Бойко Олексія;

капітана Уланова Максима;

заступника командира батальйону окупантів «П'ятнашка» Харабуа Володимира «Микич».

Раніше повідомлялося, що у результаті удару по аеродрому «Саки» в Криму українські захисники ліквідували заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку РФ, підполковника Олександра Чорнобривого.