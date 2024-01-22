ЗСУ ліквідували одного із замкомандирів армії РФ та майора
Також було ліквідовано капітана російської армії
В Україні були ліквідовані троє важливих військових РФ, включно із заступником командира батальйону армії окупантів. Про це повідомив офіцер українських Збройних Сил Анатолій Штефан з псевдонімом «Штірліц».
Український військовий розкрив імена та обличчя окупантів.
За даними «Штірліца», ЗСУ знищили:
Майора Бойко Олексія;
капітана Уланова Максима;
заступника командира батальйону окупантів «П'ятнашка» Харабуа Володимира «Микич».
Раніше повідомлялося, що у результаті удару по аеродрому «Саки» в Криму українські захисники ліквідували заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку РФ, підполковника Олександра Чорнобривого.
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