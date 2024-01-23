Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків

Окупанти минулої доби провели 39 бойових зіткнень та здійснили 836 артобстрілів

Упродовж минулої доби на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 416 окупантів та 110 одиниць військової техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

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«В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 836 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога минулої доби склали 416 осіб та 110 одиниць військової техніки. Зокрема, шість танків, 16 ББМ, 18 артсистем, 38 БпЛА, 27 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки», – йдеться в повідомленні.

За словами Тарнавського, також знищено п'ять складів боєприпасів противника.

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Нагадаємо, Збройні сили України активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Українські війська просунулися на південь від Красногорівки (на захід від Донецька). Російські війська зазнали значних втрат, втративши десятки одиниць техніки під час невдалого наступу на Терни.

До слова, триває 699-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.