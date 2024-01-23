Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Українські військові знищили 416 окупантів та 110 одиниць військової техніки
фото: Telegram/Командувач Тарнавський

Окупанти минулої доби провели 39 бойових зіткнень та здійснили 836 артобстрілів

Упродовж минулої доби на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 416 окупантів та 110 одиниць військової техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 836 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога минулої доби склали 416 осіб та 110 одиниць військової техніки. Зокрема, шість танків, 16 ББМ, 18 артсистем, 38 БпЛА, 27 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки», – йдеться в повідомленні.

За словами Тарнавського, також знищено п'ять складів боєприпасів противника.

Нагадаємо, Збройні сили України активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Українські війська просунулися на південь від Красногорівки (на захід від Донецька). Російські війська зазнали значних втрат, втративши десятки одиниць техніки під час невдалого наступу на Терни.

До слова, триває 699-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Теги: війна ЗСУ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
У неділю, 21 січня в Донецьку внаслідок обстрілу ринку загинули й постраждали цивільні
Кремль знову вбиває жителів Донецька заради пропаганди
Вчора, 15:34
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини
ППО збила ракету над Дніпропетровщиною, у Нікополі влучання у підприємство: ситуація в регіонах
Вчора, 11:51
Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині: є загибла
Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині: є загибла
18 сiчня, 01:20
Чи нападе Росія на НАТО? Прем'єрка Естонії вказала важливу умову
Чи нападе Росія на НАТО? Прем'єрка Естонії вказала важливу умову
15 сiчня, 07:01
Сили оборони відбили три атаки ворога в районах Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 14 атак поблизу Первомайського
Понад 50 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
8 сiчня, 19:57
У 2023 році Україна витіснила путінську Росію з монопольного становища у Чорному морі
Не лише Захід має демонструвати, що Путіну не вдасться його пересидіти, а й ми самі
31 грудня, 2023, 15:15
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
27 грудня, 2023, 12:50
Великий десантний корабель ЧФ РФ горів у Феодосії
ЗСУ повідомили, чим атакували російський десантний корабель
26 грудня, 2023, 07:25

Події в Україні

Перші хвилини рятувальної операції після обстрілу Харкова (відео)
Перші хвилини рятувальної операції після обстрілу Харкова (відео)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу
Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
17K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
14K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9861
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3731
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua