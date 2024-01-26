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«Обов’язок записаний для всіх». Нардепка підтримала мобілізацію жінок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Обов’язок записаний для всіх». Нардепка підтримала мобілізацію жінок
У Збройних силах України є багато професій для жінок, проте мобілізують їх тільки за особистим бажанням
фото з відкритих джерел

Нардепка Совсун вважає, що жінок потрібно мобілізовувати, якщо це буде необхідно для потреб оборони держави

Всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності, зокрема й жінки. Про це заявила нардепка Інна Совсун в інтерв’ю журналістці Еммі Антонюк.

«Популярна відповідь, що жінок не можна мобілізовувати, і президент сказав, що не підпише закон. Та у нас у конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх», – сказала депутатка.

На думку депутатки, якщо це буде необхідно для потреб оборони держави, це виправдане рішення. І з погляду забезпечення справедливості – теж.

«Якщо це буде критично необхідно для оборони держави й у нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії», – прокоментувала Совсун ідею оголошення мобілізації жінок.

Депутатка також зауважила, що в Україні вже є багато жінок, які служать.

Совсун підкреслила, що служба в армії – це не лише служба «безпосередньо на лінії зіткнення», а є багато посад у тилу, які могли б обіймати жінки.

Нагадаємо, у законопроєкті про мобілізацію передбачений призов жінок на службу не тільки до ЗСУ, а й оборонних підприємств.

До слова, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

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Теги: ЗСУ депутат війна жінка Інна Совсун

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