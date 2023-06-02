Вибухи у Бердянську: ЗСУ накрили позиції загарбників (відео)

Місцеві повідомляють, що ракета летіла й у бік Коси, проте її збили

За попередніми даними, декілька ракет прилетіло у район порту

Сьогодні, 2 червня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Українські військові влучили по позиціях загарбників, Це підтвердила Бердянська міська військова адміністрація та місцеві Telegram-канали.

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«У Бердянську знову розквітає бавовна! Є влучання по позиціях окупантів. Дякуємо ЗСУ за те, що наближають звільнення міста», – йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, декілька ракет прилетіло у район порту, що підтверджують й окупанти. До того ж, в селі Осипенко також чули вибух, а в районі полігону бачили дим, який швидко зник. В небі також було видно смугу, при чому не від літака.

Місцеві повідомляють, що ракета летіла й у бік Коси, проте її збили. Вона могла впасти у районі Слобідка.

Росіяни використовують місто як військову базу, при цьому через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.

Раніше, 27 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли вибухи. За інформацією бердянців, скоріш за все влучання було по території бази відпочинку «Хімік», де останнім часом розміщувалось дуже багато окупантів.