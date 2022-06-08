Українські війська здійснили контрнаступ на Херсонщині – британська розвідка

Росія продовжує атакувати у Сєвєродонецьку з трьох напрямків

Рашисти подаватимуть окупацію Херсонщини як доказ покращення управління і рівня життя українського народу. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії посилаючись на дані розвідки.

«Росія, швидше за все, претендуватиме на свою окупацію Херсона як доказ поліпшення управління та рівня життя українського народу», – йдеться у повідомленні.

«В окупованій Херсонській області Росія примусово узгоджує свою адміністрацію з адміністрацією Російської Федерації, вводячи російський рубль як законний платіжний засіб і наймаючи російських вчителів для впровадження російської програми та мови в школах. Росія, швидше за все, стверджуватиме про окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу» - вважають у британській розвідці.

За даними розвідки, Росія продовжує атакувати у Сєвєродонецьку з трьох напрямків, хоча українська оборона тримається і малоймовірно, що за останні 24 години якась зі сторін досягла значних успіхів.

«У той час як Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається в обороні на своїх флангах» – йдеться в огляді.

У британській розвідці відзначили, що нещодавно українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.

«Оскільки фронт окупованої зони простягається на понад 500 км , Росія та Україна стикаються зі схожими проблемами у підтримці лінії оборони і одночасно у вивільненні боєздатних підрозділів для наступальних дій» – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.