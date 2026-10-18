ЗСУ звільнили з початку осені більше території, ніж росіянам вдалося захопити – Зеленський

«Фронт наш міцний, і я дякую кожному воїну, кожному нашому підрозділу, які повністю виконують завдання», – зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський після доповіді Головкома ЗСУ Михайла Драпатого повідомив про ситуацію на фронті. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

«Ситуація у Добропіллі: знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Не просто, але знищують наші хлопці. Захищаємо позиції на інших напрямках на Донеччині, і на Харківщині, і в Запорізькій області. Фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу – нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. І так само було і в інші частини року», – зазначив Зеленський.

Зеленський: Важлива була доповідь Головкома Збройних Сил України Михайла Драпатого. Дякую нашим воїнам. Є результати на фронті. Ситуація у Добропіллі: знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Непросто, але знищують наші хлопці. Захищаємо позиції на інших напрямках на Донеччині і на Харківщині, в Запорізькій області. Ми фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу – нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року. Продовжуємо тиснути на фронті. Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка – всі під контролем України. І захищаємо райони поблизу Краматорська. Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну. Фронт наш міцний. Я дякую кожному воїну, кожному нашому підрозділу, які повністю виконують завдання. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 18, 2026

Крім того, ЗСУ продовжує тиснути на фронті. Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка – всі під контролем України.

«І захищаємо райони поблизу Краматорська. Знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну», – додав президент України.

«Фронт наш міцний, і я дякую кожному воїну, кожному нашому підрозділу, які повністю виконують завдання. А особливо відзначу сьогодні 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду, що виконує завдання на Олександрівському напрямку. Дякую за впевнені штурмові дії та хороше планування бойових дій», – зазначив глава держави.

Також він подякував воїнам 128-ї окремої важкої механізованої бригади, яка воює теж впевнено та знищує сили окупанта на напрямку Запоріжжя.

«Дякую 59-й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем та 414-й окремій бригаді безпілотних систем. Дякую вам, воїни, за відмінні результати у знищенні окупанта на Донеччині. Дякуємо нашим штурмовим підрозділам на Покровському напрямку. Ще варто відзначити сьогодні воїнів 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ за вчасну і влучну доставку наших далекобійних санкцій на територію Росії. І також дякую за влучність воїнам СБУ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим розвідкам – ГУР та СЗР. Дякую всім вам! Молодці!», – сказав президент.

Нагадаємо, заява начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито захоплення Малокатеринівки Запорізької області та перебування російських військ за п’ять кілометрів від Запоріжжя не відповідає дійсності.