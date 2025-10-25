Головна Країна Події в Україні
Зупинка війни на лінії фронту: Буданов пояснив плюси і мінуси такого рішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія «мають зупинитися там, де зараз є», говорячи про лінію фронту
Керівник військової розвідки вважає, що перемир’я слід оцінювати з філософської точки зору

Пропозицію президента США Дональда Трампа, яку підтримують багато європейських лідерів, зупинити війну в Україні на нинішній лінії фронту, не можна однозначно назвати доброю чи поганою. Як інформує «Главком», таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони генерал Кирило Буданов в інтерв’ю Il Foglio.

За словами Буданова, результат такого перемир’я для України залежить від критеріїв його оцінки, які лежать «у сфері філософії».

«Для мене втрата одного квадратного міліметра нашої землі – це поганий результат. Але якщо ви також приймете інші точки зору, то, безумовно, позбавлення нас тисяч і тисяч смертей – це добре», – пояснив керівник військової розвідки.

Як повідомлялося раніше, за підсумками зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія «мають зупинитися там, де зараз є», говорячи про лінію фронту.

Тим часом Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа – припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», – пояснив американський лідер.

Після цього Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив їх розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

 

 

