Лінія фронту станом на 29 грудня 2025. Зведення Генштабу

29 грудня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 31 авіаційний удар, скинувши 77 керованих авіабомб, здійснив 2559 обстрілів та 3202 ударів дронами-камікадзе.

Новини війни в Україні

29 грудня станом на 22:00 відбулося 136 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дев’ять атак поблизу Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя. Три бойових зіткнення тривають дотепер.

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили дві атаки ворога у районі Дронівки, ще один бій досі триває.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я, досі тривають три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі наступав поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Окупанти двічі намагалися йти вперед, але безрезультатно.

Нагадаємо, триває 1405-й день повномасштабної війни в Україні.