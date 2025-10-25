Головна Світ Політика
Європа зміцнює підтримку України та впливає на позицію Трампа – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Європа зміцнює підтримку України та впливає на позицію Трампа – NYT
Президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генеральним секретарем Марком Рютте у Лондоні
фото: Офіс Президента

Багаторазові звернення європейських лідерів до Трампа «нарешті призвели до певного тиску на Москву з боку США» 

Європейські лідери активно працюють, щоб схилити президента США Дональда Трампа на бік України, і їхні зусилля вже дають результати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Останні події свідчать про те, що підтримка Європою України «окуповується, принаймні на цей момент». Санкції, які Трамп запровадив проти двох найбільших російських нафтових компаній, суттєво вплинуть на доходи Росії. Євросоюз також оголосив нові обмеження: подовжив заборону на закупівлю скрапленого газу у РФ до 2027 року та підтвердив намір продовжувати фінансову і військову підтримку України протягом наступних двох років. Під санкції ЄС потрапила «Роснефть», але не «Лукойл», яка постачає дешеву нафту до Угорщини та Словаччини.

Пропозиція ЄС надати Україні великий кредит за рахунок заморожених російських активів поки що заблокована через побоювання Бельгії, однак робота над цим триває. В іншому разі фінансування України створюватиме серйозне навантаження на бюджети держав-членів, які й так відчувають дефіцит коштів.

Аналітики наголошують, що навіть за наявності ресурсів ці зусилля навряд чи змусять Путіна припинити війну або погодитися на швидке перемир’я. Водночас санкції демонструють європейське зобов’язання допомагати Україні, і це, за потреби, може відбуватися як за участю Трампа, так і без нього.

Багаторазові звернення європейських лідерів до Трампа «нарешті призвели до певного тиску на Москву з боку США». Європа готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, при цьому будь-яка реальна стратегія завершення війни вимагатиме серйозного американського впливу на Росію.

План безвідсоткового кредиту Україні на €140 млрд передбачає використання заморожених російських активів через складні юридичні механізми, що не передбачають прямого вилучення. Україна зобов’язана буде повернути кошти лише у разі виплати Росією репарацій після війни. Бельгія, на території якої розташована більшість активів, вимагає гарантій, що не нестиме відповідальності, а ЄС розділить ризики. Очікується, що після доопрацювання деталей оновлений план обговорять на грудневому саміті ЄС.

Французький аналітик Жан-Домінік Джуліані зазначив, що Європа фактично виграла суперечку про необхідність підтримки України. Попри коливання позицій Трампа, вимоги Європи щодо мирної угоди залишаються незмінними. Жодна угода неможлива без участі європейських партнерів, які наклали санкції на Росію та контролюють більшість її активів за кордоном.

Ще одним свідченням прихильності Європи стало проведення у Лондоні зустрічі «коаліції охочих» у п’ятницю, 24 жовтня, зазначає NYT.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

Теги: Європа війна Дональд Трамп

