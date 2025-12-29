Головна Країна Події в Україні
На Львівщині мати замкнула малолітніх дітей у квартирі без їжі та зникла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Львівщині мати замкнула малолітніх дітей у квартирі без їжі та зникла
Поліцейські розшукують матір та встановлюють усі обставини події
фото: Національна поліція України

Поліцейські розшукують матір та встановлюють усі обставини події

На Львівщині жінка залишила восьмирічну доньку з півторамісячним немовлям в зачиненій квартирі на добу. Поліцейські встановлюють місцеперебування матері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

«Сьогодні, 29 грудня, пообіді, до поліції надійшло звернення від мешканки Шептицького району, що з вікна багатоповерхівки кличе на допомогу маленька дитина: дівчинка повідомляла, що вона сама з маленьким братиком перебуває в зачиненій квартирі. На місце події негайно виїхали працівники відділу управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група та ювенальний інспектор Шептицького районного відділу поліції, працівники швидкої медичної допомоги та служби у справах дітей, ДСНС», – йдеться у повідомленні.

На Львівщині мати замкнула малолітніх дітей у квартирі без їжі та зникла фото 1

Зазначається, що у квартирі правоохоронці виявили двох дітей – восьмирічну дівчинку та півторамісячного хлопчика, які були виснаженими та наляканими. У помешканні були відсутні продукти харчування. Медики госпіталізували обох дітей та піклуються про їхнє здоров’я.

На Львівщині мати замкнула малолітніх дітей у квартирі без їжі та зникла фото 2

За попередньою інформацією, їхня матір, 30-річна місцева мешканка, ще напередодні залишила дітей в зачиненій квартирі і пішла у своїх справах. За цим фактом слідчі територіального підрозділу, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

Поліцейські розшукують матір та встановлюють усі обставини події.

До слова, у Тернопільській області знайшли жінку, яка залишила новонароджену дитину на вулиці. Мамою дитини виявилася 19-річна місцева жителька.

