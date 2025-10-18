Головна Світ Політика
Трамп пропонує Путіну й Зеленському разом оголосити перемогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп пропонує Путіну й Зеленському разом оголосити перемогу
Трамп: Нехай обидва (Зеленський та Путін – «Главком») заявлять про перемогу, хай історія вирішить!
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп написав, що вже пора принипинити вбивства та заключити угоди

Президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу, передає «Главком».

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

«Крові пролито достатньо, межі власності визначаються війною та мужністю. Вони мають зупинитись там, де знаходяться. Нехай обидва заявлять про перемогу, хай історія вирішить! Більше жодних пострілів, більше ніякої смерті, більше жодних величезних і непосильних витрат. Це війна, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей вбиваються щотижня – вистачить, йдіть додому, до своїх родин у мирі», – написав президент США.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

