Звільнення десятьох українців із полону: Зеленський показав зворушливе відео

Ще десять українців визволені з російського полону

Президент опублікував відео перших хвилин після повернення наших людей на батьківщину

Україна 28 червня визволила з російського полону ще десятьох наших громадян. Перші хвилини після їхнього повернення додому показав президент Володимир Зеленський у Telegram.

Оприлюднені кадри зворушують: на них – сльози, розгубленість, міцні обійми, посмішки і та радість від повернення на рідну землю.

Нагадаємо, що вчора, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял.

Раніше, 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що 53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію.

До слова, країни-учасниці Глобального саміту миру розробили новий механізм повернення українців з Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. «Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України», – розповів омбудсмен. Також уповноважений додав, що під час саміту миру було порушено питання повернення українських дітей та військовополонених.