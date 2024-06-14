Зеленський зустрівся з Папою Римським (відео)

​Зеленський подякував Папі Римському за молитви за мир для України

Зеленський та Папа Римський обговорили наслідки російської агресії проти України

Під час візиту до Італії президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском. Про це очільник нашої держави повідомив у Telegram.

Зокрема, Зеленський та Папа Римський обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці.

Крім того, під час зустрічі йшлося й про формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України та очікування від Глобального саміту миру.

«Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією», – наголосив президент.

Президент Зеленський в Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. pic.twitter.com/bWg2lQoeiA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2024

Нагадаємо, Папа Римський сьогодні, 14 червня, проведе двосторонні переговори зі світовими лідерами на саміті країн «Великої сімки» в Італії. Зазначається, що Франциск візьме участь у сесії G7, присвяченій питанням штучного інтелекту. Також він проведе низку зустрічей із лідерами країн, що беруть участь у саміті.

Раніше Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані главу Офісу президента України Андрія Єрмака. За словами посадовця, зустріч відбулася під час його робочого візиту до Італії.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, головний результат саміту G7 – це збільшення кількості ППО для українських міст.

До слова, вчора президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали «Двосторонню безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки». Вона є чинною протягом десяти років з дати її підписання.

Також президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що лідери країн-членів «Групи семи» (G7) будуть підтримувати Україну до її перемоги, а також, держави домовились зупинити поставки товарів подвійного призначення до Росії, які використовуються у виробництві озброєнь.