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Зеленський зустрівся з Папою Римським (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з Папою Римським (відео)
​Зеленський подякував Папі Римському за молитви за мир для України
скріншот з відео

Зеленський та Папа Римський обговорили наслідки російської агресії проти України

Під час візиту до Італії президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском. Про це очільник нашої держави повідомив у Telegram.

Зокрема, Зеленський та Папа Римський обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці.

Крім того, під час зустрічі йшлося й про формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України та очікування від Глобального саміту миру.

«Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією», – наголосив президент.

Нагадаємо, Папа Римський сьогодні, 14 червня, проведе двосторонні переговори зі світовими лідерами на саміті країн «Великої сімки» в Італії. Зазначається, що Франциск візьме участь у сесії G7, присвяченій питанням штучного інтелекту. Також він проведе низку зустрічей із лідерами країн, що беруть участь у саміті.

Раніше Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані главу Офісу президента України Андрія Єрмака. За словами посадовця, зустріч відбулася під час його робочого візиту до Італії.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, головний результат саміту G7 – це збільшення кількості ППО для українських міст.

До слова, вчора президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали «Двосторонню безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки». Вона є чинною протягом десяти років з дати її підписання. 

Також президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що лідери країн-членів «Групи семи» (G7) будуть підтримувати Україну до її перемоги, а також, держави домовились зупинити поставки товарів подвійного призначення до Росії, які використовуються у виробництві озброєнь.

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Теги: саміт Папа Римський війна Володимир Зеленський президент

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