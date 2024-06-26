Операція триває: розвідка анонсувала продовження обміну полоненими

Андрій Юсов: «Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини»

53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, оскільки він ще не завершився. Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває», – сказав він.

За словами Юсова, не було жодного легкого обміну полоненими з РФ, оскільки та нехтує міжнародним гуманітарним правом.

Нагадаємо, 25 червня ще 90 українців повернулися додому з російського полону.

Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках

Також президент України Володимир Зеленський підтвердив повернення 90 полонених за посередництва ОАЕ.

З початку повномасштабної війни ОАЕ зберігали нейтральну риторику та продовжували виступати посередниками між двома сторонами щодо обмінів.

ЗМІ Еміратів також зазначають, що завдяки посередницьким зусиллям ОАЕ з початку цього року вдалося завершити чотири обміни військовополоненими між Росією та Україною, на додаток до успішного обміну двома полоненими між Сполученими Штатами та РФ в грудні 2022 року.

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