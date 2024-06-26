Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Операція триває: розвідка анонсувала продовження обміну полоненими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Операція триває: розвідка анонсувала продовження обміну полоненими
26 червня 90 українців повернулися додому з російського полону
фото: з відкритих джерел

Андрій Юсов: «Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини»

53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, оскільки він ще не завершився. Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває», – сказав він.

За словами Юсова, не було жодного легкого обміну полоненими з РФ, оскільки та нехтує міжнародним гуманітарним правом.

Нагадаємо, 25 червня ще 90 українців повернулися додому з російського полону.

Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках 

Також президент України Володимир Зеленський підтвердив повернення 90 полонених за посередництва ОАЕ.

З початку повномасштабної війни ОАЕ зберігали нейтральну риторику та продовжували виступати посередниками між двома сторонами щодо обмінів.

ЗМІ Еміратів також зазначають, що завдяки посередницьким зусиллям ОАЕ з початку цього року вдалося завершити чотири обміни військовополоненими між Росією та Україною, на додаток до успішного обміну двома полоненими між Сполученими Штатами та РФ в грудні 2022 року.

Читайте також: Таємний обмін за участю Папи Римського, або Неймовірні пригоди митрополита Іонафана 

Теги: обмін полоненими розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Теперішній очільник РПЦ Кирило у 1978 році висвятив Анатолія Єлецьких в ієромонаха
Митрополит Московської церкви під арештом не дочекався допомоги Росії і присягнув Україні
18 червня, 12:00
Локація 15 червня до брифінгу лідерів держав на Саміті миру
Стало відомо, у якому форматі відбудеться Глобальний саміт миру 16 червня
15 червня, 21:34
«Я чіпляюся за думку, що мій чоловік досі живий... це те, що мене тримає. Якби я могла надіслати йому повідомлення, це було б просто те, що я люблю його», – Світлана
Українці приїхали на Саміт миру, щоб розповісти про зниклих рідних
15 червня, 18:30
Ворожі генерали намагаються реалізувати ключову політичну мету Путіна – повністю окупувати Донеччину
500 тисяч окупантів біля українських кордонів: розвідка назвала сценарії розвитку подій
8 червня, 20:25
Аналіз супутникових знімків виявив вісім барж на південній стороні Кримського мосту
РФ придумала новий спосіб захистити Кримський міст – британська розвідка
8 червня, 14:35
Україна 31 травня повернула з російського полону 75 людей
Останній обмін полоненими був на межі зриву: омбудсман розповів подробиці
1 червня, 09:20
Жінка вперше за довгий час обійняла свого сина
Мама-військовополонена уперше за два роки обійняла сина: щемливе відео
31 травня, 15:29
Розвідники за допомогою морських дронів Magura V5 атакували корабельно-катерний склад Росії
Розвідка підтвердила знищення двох катерів окупантів у Криму (відео)
30 травня, 10:22
Останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого 2024 року
Росія зупинила обмін військовополонених для розхитування ситуації в Україні – ISW
30 травня, 08:50

Події в Україні

Офіс генпрокурора оголосив підозру очільнику російського «Мосфильма» Шахназарову
Офіс генпрокурора оголосив підозру очільнику російського «Мосфильма» Шахназарову
Аксьонов визнав, що відпочинок у Криму смертельно небезпечний і взявся рятувати сезон
Аксьонов визнав, що відпочинок у Криму смертельно небезпечний і взявся рятувати сезон
Україна відзначає День кримськотатарського прапора: історія та традіції свята
Україна відзначає День кримськотатарського прапора: історія та традіції свята
ЗСУ заблокували російських окупантів на заводі у Вовчанську
ЗСУ заблокували російських окупантів на заводі у Вовчанську
Операція триває: розвідка анонсувала продовження обміну полоненими
Операція триває: розвідка анонсувала продовження обміну полоненими
Патріарх Кирило пригрів зрадника України митрополита Іонафана (відео)
Патріарх Кирило пригрів зрадника України митрополита Іонафана (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
7185
Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою
5682
Як вступ України до ЄС руйнує плани Путіна
5337
Київський таксист привласнив 400 тис. грн, які забула в авто дружина зниклого воїна

Новини

Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Сьогодні, 06:03
Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55
Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua