Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)

До України повернулися 50 військовослужбовців МВС

Сьогодні, 25 червня, Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. Відео повернення оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначає Міністерство внутрішніх справ України, до України повернулися 50 військовослужбовців системи МВС. З них 32 бійців Національної гвардії України та 18 – Державної прикордонної служби України.

«Більшість – оборонці Маріуполя та Азовсталі. Повернули й полонених, що охороняли ЧАЕС. Хлопці знесилені, але стійкі. Перші дзвінки рідним та обійми з побратимами вже на рідній землі. Наші герої у безпеці, їм вже надають всю необхідну допомогу», – зазначають у МВС.

Нагадаємо, що 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

До слова, 31 травня в межах обміну полоненими в Україну повернулися 70 чоловіків і п’ятеро жінок. Щонайменше третина військовополонених має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 людей потрапили в полон із острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя із «Азовсталі», 14 військовослужбовців із Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

До слова, родини військовополонених і цивільних, яких Росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти отримуватимуть у застосунку «Дія» усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомлялося, уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до уповноваженого з прав людини Верховної Ради Дмитра Лубінця з проханням «посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів».

Уповноважена з прав людини опублікувала список з 430 українськими військовими, які готові повернутися додому, якщо «українська сторона погодиться забрати їх в обмін на російських військовополонених».