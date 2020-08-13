На Закарпатті водій вантажівки збив трьох підлітків та зник з місця події



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Внаслідок ДТП неповнолітні потерпілі, віком від 14-ти до 16 років, були госпіталізовані до лікарні

На Закарпатті водій збив трьох неповнолітніх дівчат-велосипедисток та зник з місця події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, водія розшукали.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.

«Дорожньо-транспортна пригода за участі водія-втікача трапилася на Хустщині 7 серпня близько 21:55. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа, за кермом невстановленого на той момент транспортного засобу між населеними пунктами міста Хуст та селом Велика Копаня Виноградівського району здійснила наїзд на трьох неповнолітніх велосипедисток. Далі, з метою уникнення покарання за травмування дівчат, водій авто зник з місця події», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за кваліфікацією статті 286 Кримінального кодексу України.

Внаслідок ДТП неповнолітні потерпілі, віком від 14-ти до 16 років, були госпіталізовані до лікарні. 14-річну у важкому стані було поміщено до реанімаційного відділення Хустської лікарні. В районі, для встановлення особи причетного до ДТП, було введено поліцейську операцію «Перехват». До пошуків винуватця аварії, який покинув місце ДТП, залучили весь особовий склад місцевого відділку поліції.

Завдяки оперативності та фаховості працівників кримінальної поліції району, спільно з колегами поліції Виноградівщини, водія, який вчинив ДТП та зник з місця події, розшукали. Ним виявився 49-річний житель Виноградова, який працює водієм в одному з підприємств.

«Перебуваючи за кермом вантажівки, чоловік і травмував неповнолітніх. Станом на тепер поліцейські проводять усі необхідні оперативні заходи та збирають документальну базу для повідомлення чоловікові про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років», — додається у повідомленні.