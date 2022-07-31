«Мінус» 160 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українськими захисниками було знищено близько 160 російських окупантів. Із 24 лютого до 31 липня війська РФ в України вже втратили приблизно 40830 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 31 липня орієнтовно склали:

танків ‒ 1763 (+4) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 4004 (+9) одиниць,

артилерійських систем – 916 (+10) одиниць,

РСЗВ – 259 (+1) одиниця,

засоби ППО – 117 (+0) одиниць,

літаків – 223 (+1) одиниця,

гелікоптерів – 190 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2) одиниці,

крилатих ракет – 174 (+0) одиниць,

кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13) одиниць,

спеціальної техніки – 80 (+2) одиниці.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває сто п’ятдесят восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Російські окупанти на припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.