Сьогодні п'ять років з інавгурації Зеленського: як це було (фото)

Зеленський йшов до парламенту через Маріїнський парк, по ходу роблячи селфі та «даючи п’ять» своїм фанатам

Володимир Зеленський під час інавгураційної промови запевняв, що заради миру на Донбасі готовий зробити все, навіть утратити крісло глави держави

Сьогодні виповнюється п'ять років з дня інавгурації Володимира Зеленського, офіційна церемонія якої відбулася 20 травня 2019 року. Тоді новообраний президент пройшов через площу Конституції перед будівлею Ради, де вітався з фанатами, а під час виступу у Верховній Раді запевнив, що заради миру на Донбасі готовий зробити все, навіть утратити крісло глави держави.

Сьогодні «Главком» пригадує, як п'ять років тому колишній актор та продюсер очолив країну.

На інавгурацію Володимира Зеленського 20 травня 2019 року в стінах Ради зібралася практично вся, на той момент, українська еліта. Колишні та теперішні топ-політики, тодійшній уряд та голови ключових державних органів і силових відомств: ексмінінстр МВС Арсен Аваков, колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, чинний голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, екснардепки Надія Савченко, Тетяна Чорновіл, Оксана Білозір. Також на інавгурації були присутні політики, які зараз перебувають під слідством, наприклад Нестор Шуфрич.

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фото: Главком, Уніан

На інавгурацію прийшли і церковні лідери, між якими останнім часом тривали бурхливі суперечки: предстоятель новоствореної Української православної церкви Епіфаній, почесний патріарх Філарет, який воює з Епіфанієм за повернення колишньої влади, та предстоятель УПЦ МП Онуфрій, який протистоїть першим обом.

Новообраний президент як і обіцяв, почав свій похід до парламенту в Маріїнському парку, по ходу роблячи селфі та «даючи п’ять» своїм фанатам, а деякі з них навіть тримали картини з зображенням нового президента.

фото: Главком

Промова нового президента була дещо експресивною. Виступ нового гаранта на вулиці супроводжувався гучним схваленням, оплесками та криками «Молодець!», «Красава!». У залі ж парламенту оплески також лунали, але не по всьому – в секторі, де засідає Блок Порошенко, взагалі вистачало порожніх місць. Іноді Зеленський отримував навіть овації, депутати вставали.

«Кожен з нас Президент. Не 73 відсотки, які за мене голосували, а всі 100 відсотків українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І це – наш спільний шанс. За який ми несемо спільну відповідальність», – заявив Зеленський у своїй інавгураційній промові.

Під час виступу він також запевнив, що заради миру на Донбасі готовий зробити все, навіть утратити крісло глави держави.

«Я готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території! Ніколи! Не ми почали цю війну. Але нам цю війну закінчувати. І ми готові до діалогу», – казав він.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій та президент України Володимир Зеленський фото: прес-служби Верховної Ради

Президент тоді звернувся до депутатів із закликом ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, виборчий кодекс. Тоді ж він попросив Раду звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора та міністра оборони, що згодом було виконано.

Зеленський закликав депутатів ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та Виборчий кодекс з відкритими списками. Але тоді ж дав депутатам на все це лише два місяці, бо тут же оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

фото: Reuters

Не обійшлося і без «знаків» під час інавгурації. Коли Зеленський вже отримував свої президентські атрибути та булаву, військовий не втримав на подушці посвідчення президента, і воно впало на підлогу. Документ швидко повернули на місце, але вже було пізно - «сигнал» вже почали активно інтерпретувати у соцмережах і на вулицях.

Подібні ситуації були і під час інавгурацій попередніх гарантів: перед Віктором Януковичем закрилися масивні двері, а біля Петра Порошенка знепритомнів солдат.

Закриваючи урочисте засідання, Андрій Парубій зробив ремарку: «Дякую, було весело». Після цього Зеленський пішов на церемонію представлення командуючих Збройних сил.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін повноважень. Він залишатиметься чинним до обрання наступного глави держави. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

До слова, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко у відповіді на запит «Главкома» пояснив, що станеться з повноваженнями чинного президента Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року – тобто тоді, коли закінчиться відведений законом п’ятирічний термін повноважень глави держави.