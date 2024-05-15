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Держдеп: Ізраїль не зможе досягти повної перемоги над ХАМАСом

Катерина Іванова
glavcom.ua
Держдеп: Ізраїль не зможе досягти повної перемоги над ХАМАСом
Прем’єр-міністр Ізраїлю неодноразово наголошував на намірі досягти «тотальної перемоги» над ХАМАСом після того, як бойовики цього угруповання 7 жовтня вбили більше 1200 ізраїльтян та захопили 250 заручників
фото з відкритих джерел

Позиція США полягає у необхідності «більш політичного рішення»

Незважаючи на всі зусилля, досягнення Ізраїлем повної перемоги над ХАМАСом у Газі видається малоймовірним. Таку думку висловив заступник державного секретаря США Курт Кемпбел, пише Reuters.

«Нам складно зрозуміти, чим в теорії є перемога. Якщо уважно слухати керівництво Ізраїлю, воно переважно говорить про ідею повної перемоги на полі бою, тотальної перемоги. Ми ж не вважаємо це ймовірним або можливим. Це дуже схоже на ситуацію, в якій ми опинилися після терактів 11 вересня: коли цивільне населення було переміщене й відбулося багато насильства, але заворушення продовжувалися», – сказав Кемпбел.

За його словами, позиція США полягає у необхідності «більш політичного рішення»: «Зараз ситуація відрізняється від минулого тим, що багато держав хочуть досягти політичного рішення, за якого права палестинців краще дотримуватимуться».

Reuters підкреслює, що ця позиція прозвучала на тлі застережень, які Штати висловлюють щодо ймовірного майбутнього наступу на місто Рафах у Газі, в якому проживає більше мільйона осіб.

Натомість прем’єр-міністр Ізраїлю неодноразово наголошував на намірі досягти «тотальної перемоги» над ХАМАСом після того, як бойовики цього угруповання 7 жовтня вбили більше 1200 ізраїльтян та захопили 250 заручників.

До слова, угруповання ХАМАС планувало створити секретні бази в Туреччині та інших країнах, які є сусідами з Ізраїлем, щоб координувати удари по пов'язаних з єврейською державою цілям. Це стверджує газета Times із посиланням на документи, нібито захоплені в Секторі Гази.

«ХАМАС планував створити секретну базу в Туреччині та терористичні осередки в інших місцях, щоб координувати атаки проти ізраїльських цілей у суміжних країнах, включаючи членів НАТО», – пише видання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має достатньо сил, щоб воювати поодинці у разі можливого припинення американської військової допомоги, про яке попереджав президент США Джо Байден.

Читайте також: Чи зможе Байден приборкати Нетаньяху
Теги: міністр документи президент ХАМАС місто населення перемога

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