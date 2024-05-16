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РФ може затягнути війну ще на роки: експерт спрогнозував тривалість конфлікту

Надія Карбунар
glavcom.ua
РФ може затягнути війну ще на роки: експерт спрогнозував тривалість конфлікту
Hjcszyb будуть намагатися затягувати війну
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Вирішальним буде етап, коли Україна нарешті буде за крок до вступу в НАТО

Кремль буде намагатися затягнути війну якнайдовше або змусити Україну піти на замороження конфлікту. Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

«Ясне діло, що вони (росіяни, – ред.) будуть намагатися затягувати війну. Вони будуть прагнути навіть замороження конфлікту. Такі умови влаштовують Росію. Чому? Тоді ж постає питання: окей, високої інтенсивності конфлікту немає, тимчасово. Росія окупує якісь території в якихось межах...», – каже експерт.

Мусієнко вважає, що вирішальним буде той етап, коли Україна нарешті буде за крок до вступу в НАТО.

«Якщо такий стан допустити навіть теоретично до 2028-го року. Ми підходимо до моменту вступу України в НАТО. Вони (росіяни, – ред.) ж розуміють, що постане питання: Україну ж треба прийняти всю, в межах міжнародно визнаних кордонів... Тому вони зацікавлені в тому, щоби вкидати оці зараз варіанти про заморозку конфлікту», – підсумував аналітик.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, на Харківському напрямку наразі точаться важкі бої – для збереження життя та уникнення втрат наші оборонці перемістились на більш вигідні позиції. Водночас ворог перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони та не має можливості закріпитися.

Читайте також: Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях
Теги: росія війна полон Україна втрати ворог росіяни

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