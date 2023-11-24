У Швейцарії суд пом’якшив вирок за зґвалтування, бо воно тривало «лише» 11 хвилин

Рішення суду стало причиною протестів у кількох містах

Федеральний суд Швейцарії в одній зі справ про зґвалтування вирішив пом’якшити покарання ґвалтівнику, тому що саме сексуальне насилля тривало не довго – 11 хвилин. Про це пише Swissinfo.

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Саме зґвалтування сталося взимку 2020 року. Тоді 33-річний чоловік та 17-річний хлопець зґвалтували жінку у під’їзді її будинку. Перед судом постав лише старший ґвалтівник. Що стосується неповнолітнього, то його суд виправдав, але вже є апеляція на такий вирок.

33-річного чоловіка суд визнав винним, одна згодом апеляційний суд у Базелі пом’якшив вирок. Своє рішення судді аргументували тим, що зґвалтування тривало «лише» 11 хвилин. Ба більше, судді вирішили, що жертва насилля перед самим злочином подала ґвалтівнику «неправильні сигнали» – перед зґвалтуванням мала добровільний статевий акт з іншим чоловіком у туалеті бару.

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Таке рішення стало причиною протестів у кількох містах. Майже 500 людей зібралися біля будівлі суду в Базелі та 11 хвилин мовчки тримали підняті вгору руки. Стільки ж тривало і зґвалтування.

Вже цього тижня Федеральний суд Швейцарії заявив, нібито під час винесення вироку слід враховувати відносно короткий термін зґвалтування. При цьому суд зазначив, що злочинця слід покарати суворіше, ніж вирішили судді в Базелі, проте з інших причин. У Федеральному суді визнали, що не варто було враховувати незахищений секс з іншим чоловіком.

Тепер справу повернуть до суду нижчої інстанції, який має визначити суворіший вирок.

До слова, священник РПЦ закликав переглянути зачаття під час зґвалтування жінки.