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Сербія пояснила, чому відмовилася екстрадувати одіозного ексгенерала СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сербія пояснила, чому відмовилася екстрадувати одіозного ексгенерала СБУ
Наумова затримали на кордоні між Сербією і Північною Македонією 7 червня 2022 року
фото з відкритих джерел

В липні 2023 року суд відмовив в екстрадиції Наумова з Сербії до України

Одним з аргументів, чому суд у Сербії відмовився екстрадувати до України колишнього генерала СБУ Андрія Наумова, начебто стала заява президента Володимира Зеленського, який у відеозверненні назвав його «зрадником». Невдовзі Наумова має вийти на волю, відбувши в Сербії рік ув’язнення за відмивання коштів. Про це йдеться в матеріалі ВВС.

Журналісти нагадують, що Наумова затримали на кордоні між Сербією і Північною Македонією 7 червня 2022 року. У нього виявили незадекларовану готівку на суму близько 600 тис. євро та $120 тис, а також два смарагди.

Суд в Сербії розглядав проти Наумова справи про відмивання коштів та про екстрадицію.

Україна подала до Сербії запит на його екстрадицію. Наумов під час засідань заявляв, що звинувачення проти нього в Україні є безпідставними та політично мотивованими. І що в разі повернення він побоюється за своє життя.

В липні 2023 року суд відмовив в екстрадиції Наумова з Сербії до України. Таке рішення ухвалили через розслідування українськими правоохоронцями можливої державної зради Наумова, що, на думку суду, можна розглядати як політичне переслідування. 

Насправді провадження про держзраду проти Наумова нема. Але ДБР проводить його перевірку на можливу державну зраду. У Бюро повідомили, що «перевіряється факт можливого збирання Наумовим А.О. відомостей конфіденційного характеру щодо функціонування системи безпеки об’єкта управління держпідприємства (ЧАЕС. – «Главком») та передачі вказаних відомостей представнику розвідувальних підрозділів іноземної держави з метою здійснення підривної діяльності та агресії щодо України».

За словами джерел ВВС, про підозру після перевірки так і не повідомили, бо бракує доказів.

Також в рішенні сербського суду згадується минулий замах на Наумова, що свідчить про загрозу його життю, наявність його прізвища на сайті «Миротворець» та позбавлення президентом звання бригадного генерала без пояснення конкретних причин.

А також відеозвернення президента Володимира Зеленського на початку повномасштабної війни, в якому він вживає слово «зрадник» стосовно Наумова. Все це також взяли до уваги як аргументацію у відмові в екстрадиції.

«Було враховано не лише те, що президент України у публічному зверненні до громадськості назвав підсудного зрадником, а й позбавив через це його звання бригадного генерала без пояснення причини», – йдеться в судовому рішенні з акцентом на порушення презумпції невинуватості. 

Така заява Зеленського щодо Наумова, на думку суду, була упереджена і спонукала суспільство вважати, що він зрадник ще до рішення суду. А це «загрожує його безпеці у разі екстрадиції».

В Україні щодо Наумова є два кримінальних провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше - періоду, коли він керував «Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.

Рішення щодо другої справи – про відмивання коштів – сербський суд оголосив у вересні 2023 року. Наумова визнали винним і присудили один рік ув’язнення, а також конфіскували всі знайдені гроші, коштовності та авто BMW X6, на якому він пересувався.

Наумов вже рік перебуває у сербському слідчому ізоляторі, тож має невдовзі вийти на волю.

Суд заборонив йому повертатися до Сербії протягом наступних п’яти років. ВВС припускає, що після звільнення Наумов поїде до Туреччини, де мешкає його родина.

При цьому ексгенерал СБУ і далі перебуває у міжнародному розшуку, тож ризик можливої екстрадиції для нього буде існувати і далі.

Нагадаємо, 5 жовтня Сербський суд відмовив у екстрадиції колишнього генерала СБУ Наумова. 29 вересня, Вищий суд сербського міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Теги: СБУ Сербія суд

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