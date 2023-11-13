Кабмін оновив список речей, які заборонено пересилати поштою

Повний список того, що не можна класти до посилки

Кабінет міністрів України затвердив офіційний список предметів, які заборонено надсилати поштою. Про це йдеться в постанові Кабміну № 958 «Про затвердження переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і Порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними» від 08 вересня 2023 року.

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Що забороняється пересилати:

національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;

харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;

зброю;

легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин та отруйні рослини;

спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;

біологічні агенти тощо.

У міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

вогнепальну зброю усіх видів, основні частини зброї, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патрони до них, холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху, вибухові речовини або вибухові пристрої, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачене законодавством країни відправлення (призначення) та/або актами Всесвітнього поштового союзу;

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до переліку;

дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу (крім пересилання в реєстрованих міжнародних поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України Кабінетом Міністрів України, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну, національних посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії);

спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;

радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування на території України загальними користувачами радіочастотного спектра відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

біологічні агенти (мікроорганізми, віруси, біологічні токсини, частки або інші інфекційні речовини як природного походження, так і генетично модифіковані, які можуть спровокувати інфекцію, алергію, токсичність або іншим шляхом створити небезпеку для людей, тварин чи рослин);

токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

інші предмети, ввезення яких заборонено до країн відповідно до їх законодавства та актів Всесвітнього поштового союзу.

Варто зазначити, що подібний список в Україні й раніше існував, але у квітні 2023 року в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, пояснили, що уряд має його оновити, оскільки в травні в Україні набув чинності новий закон «Про поштовий зв'язок».

Нагадаємо, компанія «Нова пошта» планує до кінця 2023 року відкрити ще 13 відділень у Німеччині. Нині вже сім відділень Nova Post працюють у різних містах Німеччини, зокрема, у Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні.