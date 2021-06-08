Американський радник Зеленського: Байден підтвердив відсутність перепон для контактів

Радник президента України стверджує, що скасування візиту Зеленського до США не обговорювалося

Запрошення Володимиру Зеленському від Джо Байдена відвідати Білий дім демонструє стовідсоткову конструктивність відносин між Україною і США та відсутність будь-яких перепон для контактів двох лідерів. Про це заявив радник президента України з питань співпраці зі США Енді Мак у коментарі «Укрінформу».

Зокрема, зазначив він, «українські медіа зробили велику, але порожню сенсацію з нічого: американське видання поширило припущення з посиланням на непідтверджене анонімне джерело про те, чому не заплановано особистої зустрічі президентів України та США. Нібито це мало якесь відношення до зміни керівництва «Нафтогазу».

За словами радника президента, «це ніколи не мало будь-якого офіційного підтвердження чи хоча б певного базування на відкритій заяві будь-кого з посадових осіб, цього ніколи не було в публічній чи непублічній комунікації між нашими державами на будь-якому рівні».

Тим більше, як додав Мак, за два дні після зміни у «Нафтогазі» держсекретар Ентоні Блінкен офіційно заявив про офіційний візит до Києва – і цей візит успішно відбувся. «Але оскільки це виглядає скандально, різні медіа в Україні поставили це у заголовки», – констатував радник президента України.

Водночас він наголосив, що 7 червня це було спростовано в найкращій з можливих способів.

«Під час розмови президентів України та США Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати у липні Вашингтон. Це демонструє стовідсоткову конструктивність відносин між нашими державами та відсутність будь-яких перепон для контактів двох лідерів, які періодично «вкидаються» в українські медіа чи поширюються там», – підкреслив Мак.

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

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