Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора



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Зеленський наголосив, що протягом шести років війни на Донбасі держава втратила багатьох українських захисників. Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання

Військовослужбовці урочисто підняли український прапор

Президент Володимир Зеленський 23 серпня у День Державного прапора взяв участь участь в офіційній церемонії підняття українського стяга. Разом із главою держави на урочистостях присутні були експрезиденти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Так, спочатку військовослужбовці урочисто підняли український прапор. Потім усі присутні виконали державний гімн і з привітальним словом до присутніх та всіх громадян звернувся президент України.

Зеленський, зокрема, наголосив, що протягом шести років війни на Донбасі держава втратила багатьох українських захисників. Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.

«Панове офіцери, генерали, сержанти та солдати, шановні присутні, дорогі українці. Сьогодні ми відзначаємо День Державного Прапору України – синьо-жовтого стягу, під яким наші Збройні Сили мужньо захищають суверенітет та територіальну цілісність Держави. Іноді, на привеликий жаль, ціною власного життя. Протягом шести років війни Україна втратила багатьох своїхвірних захисників. Я прошу вшанувати їхню пам’ять хвилиною мовчання», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський 23 серпня у відеозверненні спільно з відомими українцями привітав громадян з Днем державного прапора і закликав українців сьогодні вивісити прапор України зі свого вікна або пов’язати на руку синьо-жовту стрічку.

До слова, цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних. Карантинна афіша.

Як повідомлялося, поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор.

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