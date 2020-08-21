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    Події в Україні

    У Чернівцях скасували усі заходи до Дня Незалежності

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    Мешканців&nbsp;Чернівців закликали у День Прапора підняти стяг над своїми оселями - У Чернівцях скасували усі заходи до Дня Незалежності
    Мешканців Чернівців закликали у День Прапора підняти стяг над своїми оселями

    Місцева влада звернулася до жителів міста з проханням залишитися вдома на День Незалежності

    У Чернівцях скасували всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, оскільки уряд відніс місто до «червоної зони» карантину.

    Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

    Місцева влада звернулася до жителів міста з проханням залишитися вдома на День Незалежності.

    «Просимо чернівчан у День Прапора підняти стяг над своїми оселями, а у День Незалежності – виконати державний гімн удома», – заявили в ОДА.

    До слова, у Чернівцях лікарка швидкої допомоги Аліса Грищенкова вдруге за кілька місяців захворіла на коронавірус.

    Нагадаємо, у  «червоній» зоні – Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах – з 24 серпня припинять роботу непродовольчі ринки. Це ж стосується і Калинівського ринку.

    Раніше повідомлялося, що на Калинівському ринку чекають рішення про закриття.

    Підприємці влаштували протест проти «червоної» зони під стінами Чернівецької ОДА.

    Нагадаємо, на Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    До відома, станом на 20 серпня у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус. Із них 208 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 56 пацієнтів.

    Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

    До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

    В Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

    День Незалежності
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