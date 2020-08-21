У Чернівцях скасували усі заходи до Дня Незалежності



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Мешканців Чернівців закликали у День Прапора підняти стяг над своїми оселями

Місцева влада звернулася до жителів міста з проханням залишитися вдома на День Незалежності

У Чернівцях скасували всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, оскільки уряд відніс місто до «червоної зони» карантину.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

Місцева влада звернулася до жителів міста з проханням залишитися вдома на День Незалежності.

«Просимо чернівчан у День Прапора підняти стяг над своїми оселями, а у День Незалежності – виконати державний гімн удома», – заявили в ОДА.

До слова, у Чернівцях лікарка швидкої допомоги Аліса Грищенкова вдруге за кілька місяців захворіла на коронавірус.

Нагадаємо, у «червоній» зоні – Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах – з 24 серпня припинять роботу непродовольчі ринки. Це ж стосується і Калинівського ринку.

Раніше повідомлялося, що на Калинівському ринку чекають рішення про закриття.

Підприємці влаштували протест проти «червоної» зони під стінами Чернівецької ОДА.

Нагадаємо, на Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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До відома, станом на 20 серпня у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус. Із них 208 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 56 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

В Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.