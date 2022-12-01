Банкова розповіла, що необхідно ЗСУ для звільнення Криму

У деяких країн є ілюзія, що можна в переговорному форматі домовлятися з Росією

Збройні сили України продовжують активно звільняти рідну землю від окупантів. Однак для того, щоб остаточно вибити ворога, українським захисникам потрібно більше зброї від західних партнерів. Про це «24 каналу» розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Черга дійде й до півострова, який росіяни анексували у 2014 році. Щодо Криму все зрозуміло – він лише український і ми ще будемо проводити там класні репортажі. Громадяни України не мають сумніватися у цьому.

У певної низки країн є ілюзія, що можна в переговорному форматі домовлятися тощо. Подоляк наголошує, що немає жодного переговорного формату. Така риторика з боку Заходу насправді є дивною. Втім, варто згадати як напередодні війни аналітики говорили про те, що «Україна не протримається і трьох днів», а «Росія є дуже потужною країною, яку треба боятися».

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«З точки зору ресурсної спроможності – у нас не так багато зброї, яку хотілося б мати. Якби цей обсяг зброї був збільшений на 60%, то сьогодні про Крим ми говорили б вже в Криму. Адже Росія воювати не вміє, лише кількістю тіл, які вона готова залишити деінде та кількістю радянських снарядів», – стверджує Подоляк.

Нагадаємо, тимчасово окупований Джанкой та прилеглі райони російські загарбники перетворили на найбільшу військову базу.