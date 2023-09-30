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Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій. Ворог готував диверсію

glavcom.ua
Президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій

Росіяни намагалися використати Форум, оголошений під патронатом президента України, використати, аби повторити чернігівську трагедію

Як традиційна детективна історія, все розпочиналося досить банально. Звичайний робочий день, дзвінки, люди, документи…

От із документів все і розпочалося. Колега приніс денну пошту, там виявився один цікавий лист, в якому Торгово-промисловій палаті України дякували за запрошення взяти участь у форумі оборонних технологій та повідомляли свої дані для участі від виробника військової техніки. 

Лист викликав подив, навіть невелике непорозуміння, бо до цього форуму Палата ніякого відношення не мала, організатором не була, нікого не запрошувала, інформацію про учасників не збирала.

Почали уважно розглядати лист, зовні все нормально: «фірмовий» бланк, традиційний текст, підпис, контакти  працівника палати України вказані правильно, тільки номер вихідний був дивний, таких в нас немає. А потім при більш уважному вивченні виявилося, що пошта на яку просять надати інформації дуже схожа із справжньою, але в кінці декілька букв інших.

Потім почалися дзвінки від зацікавлених структур з проханням розповісти, які умови участі, куди подавати заявку, які дані потрібно дати.

Це вже почало турбувати і наштовхнуло на цілком обґрунтовані підозри, що це не якась помилка, а скоріше всього бланк та ім'я Палати використовується у диверсійних цілях, скоріше всього, що ФСБ веде свою гру.

30 вересня президент Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій і оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій. Україна розробила відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють намір нашої країни дати реальний захист від агресій. Документ уже підписали 13 провідних компаній.

Зрозуміло чому такий великий інтерес у агресора до цього форуму: у нього досить багато інформації про військово-промисловий комплекс України радянських часів, коли все замикалося виключно на Москву. Як розповідав мені один із міністрів економіки Юрій Банніков, колишній директор смілянського радіозаводу, що випускав телевізори середньої якості «Горизонт», насправді їхнім основним продуктом було радіотехнічне та телекомунікаційне обладнання для підводних човнів. Із Києвом, з владою Української СРС, взагалі не було ніяких контактів, все вирішувала Москва.

Та й в часи Незалежності, до 2014 року росіяни знали практично все про військове промисловий потенціал України. Все змінилося після початку агресії 14-го року. Очевидно що зараз у них немає повної інформації, особливо про нові підприємства, нові технології, що бурхливо розвиваються. Тому й використали форум як можливість зібрати максимум інформації про сьогоднішніх виробників, про потенціали перспективи, щоб потім максимально нейтралізувати можливості української промисловості.

Форум оголошений під патронатом президента України могли використати, аби повторити чернігівську трагедію, а для цього треба знати, де і коли буде проходити захід.

Звичайно, що ця історія не нашого рівня, ми передали ці документи за призначенням, тим хто має над цим працювати – СБУ .

Чим все це закінчилося?

Почитайте сьогоднішні новини. Форум пройшов успішно, президент виступав, 252 оборонні компанії з понад 30 країн світу, 20 годин різного рівня між українськими та іноземними компаніями, оголошення президентом про створення альянсу оборонних індустрій, куди можуть приєднатися виробники зброї з усього світу, яку сьогодні вже підписали 13 провідних компаній, успіх незаперечний.

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Теги: історія президент ворог росіяни

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