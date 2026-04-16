Аудит бюджету Луцька: виявлено порушень на 800 млн грн

Державна аудиторська служба Україна завершила аудит бюджету Луцької міської громади за період з 1 січня 2020 до 30 вересня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держаудитслужбу.

За даними Держаудитслужби, загальна сума виявлених порушень сягнула до 800 млн грн, з яких збитків – майже 400 млн грн. Додається, що ключові епізоди фінансових невідповідностей стосуються діяльності Управління капітального будівництва Луцької міської ради та «маніпуляцій» з житловим фондом громади.

«Через сумнівні рішення посадовців місто недоотримало десятки квартир вартістю понад 75 млн грн, а забудовникам роками «пробачали» несплачені до бюджету міста мільйони від пайової участі», – йдеться у повідомленні.

Державна аудиторська служба додає: «Так, згідно з умовами конкурсу на забудову земельної ділянки, інвестор мав передати громаді 13% від загальної площі збудованого житла. При підписанні остаточного договору Управління капітального будівництва погодилося на фіксовану кількість – лише 13 квартир, незалежно від масштабів будівництва. У результаті заміни відсотків на фіксовані одиниці місто втратило житла на суму майже 20 млн гривень».

Один із епізодів стосується земельної ділянки, яку у 2015 році міськрада передала для будівництва багатоповерхівок із умовою передати 8% житла місту для сімей загиблих та учасників АТО. Згодом ділянку віддали в суборенду забудовнику без інвестдоговору, через що місто не отримало жодного житла, попри введення в експлуатацію трьох будинків площею понад 16,6 тис. кв. м. Збитки бюджету оцінюють у 56 млн грн.

Також аудит виявив, що низка забудовників роками не сплачували пайові внески на розвиток інфраструктури, хоча їхні об’єкти вже введені в експлуатацію. При цьому Управління капітального будівництва майже шість років не подавало позовів для стягнення боргів, які становлять 45,6 млн грн.

Наразі матеріали аудиту готуються до передачі в правоохоронні органи.

Нагадаємо, напередодні під час 90 сесії Луцької міської ради депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука та секретаря міськради Юрія Безпятка.

«Ця відставка абсолютно не пов'язана ні з НАБУ, ні з аудитом. Обставини, які спонукали мене до написання такої заяви деталізувати не вважаю за потрібне», – сказав Ігор Поліщук.

Як повідомлялося, 19 грудня 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у Луцькій міськраді. Інформацію про обшуки підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський.