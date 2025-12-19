Головна Країна Події в Україні
НАБУ прийшло з обшуками до Луцької міськради

Наталія Порощук
НАБУ прийшло з обшуками до Луцької міськради
Обшуки у міській раді проводять співробітники Національного антикорупційного бюро України
фото: Суспільне

Орган місцевого самоврядування працює у штатному режимі

Зранку 19 грудня в будівлі Луцької міської ради тривають обшуки, там працюють правоохоронні органи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Луцьк».

Інформацію про обшуки підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський. За його словами, правоохоронці перебувають у приміщенні від ранку. Він додав, що орган місцевого самоврядування працює у штатному режимі.

Обшуки в міській раді, за наявною інформацією, здійснюють працівники Національного антикорупційного бюро України. Водночас начальниця відділу зі зв’язків зі ЗМІ управління комунікацій та зовнішніх зв’язків НАБУ Маргарита Живага ані підтвердила, ані заперечила ці відомості.

Крім того, правоохоронні органи проводять слідчі дії й у будівлі Волинської обласної ради – цю інформацію підтвердив керуючий справами апарату облради Віталій Максим’як.

До слова, у приміщенні Ірпінської міської ради на Київщині 16 грудня проходили обшуки. «В Ірпінській міській раді проходять обшуки... Сподіваємось на новорічні підозри всім фігурантам кримінальних проваджень», – написала депутат Ірпінської міської ради Зоряна Міронішена.

