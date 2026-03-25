У Луцьку відправлено у відставку мера та секретаря міськради

Луцький міський голова Ігор Поліщук та Юрій Безпятко під час 90 сесії міської ради

Поліщук: Ця відставка абсолютно не пов'язана ні з НАБУ, ні з аудитом

Під час 90 сесії Луцької міської ради депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука та секретаря міськради Юрія Безпятка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«За» припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука проголосували 38 депутатів.

«Ця відставка абсолютно не пов'язана ні з НАБУ, ні з аудитом. Обставини, які спонукали мене до написання такої заяви деталізувати не вважаю за потрібне», – сказав Ігор Поліщук.

Юрій Безпятко не пояснив, чому залишає посаду. «За» припинення повноважень секретаря Луцькох міської ради проголосували 36 депутатів.

Нагадаємо, 23 березня у документах на офіційному сайті Луцької міської ради зʼявилися два проєкти рішення про дострокове припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука та секретаря Луцької міської ради Юрія Безпятка.

Зауважимо, 19 грудня 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у Луцькій міськраді. Інформацію про обшуки підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський.