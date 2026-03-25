У Луцьку відправлено у відставку мера та секретаря міськради

Наталія Порощук
Луцький міський голова Ігор Поліщук та Юрій Безпятко під час 90 сесії міської ради
фото: Суспільне Луцьк

Поліщук: Ця відставка абсолютно не пов'язана ні з НАБУ, ні з аудитом

Під час 90 сесії Луцької міської ради депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука та секретаря міськради Юрія Безпятка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«За» припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука проголосували 38 депутатів.

«Ця відставка абсолютно не пов'язана ні з НАБУ, ні з аудитом. Обставини, які спонукали мене до написання такої заяви деталізувати не вважаю за потрібне», – сказав Ігор Поліщук.

Юрій Безпятко не пояснив, чому залишає посаду. «За» припинення повноважень секретаря Луцькох міської ради проголосували 36 депутатів.

Нагадаємо, 23 березня у документах на офіційному сайті Луцької міської ради зʼявилися два проєкти рішення про дострокове припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука та секретаря Луцької міської ради Юрія Безпятка. 

Зауважимо, 19 грудня 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у Луцькій міськраді. Інформацію про обшуки підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський.

Читайте також:

Читайте також

За чий рахунок банкет? Як депутати обласних центрів роблять «добрі справи» і скільки це коштує
За чий рахунок банкет? Як депутати обласних центрів роблять «добрі справи» і скільки це коштує Влада і гроші
12 березня, 14:25
Київський мер за відсутності секретаря Київради сам проводить її засідання
Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря
7 березня, 21:15
Володимир Симанишин втратив обидві руки через поранення від FPV дрона
Ветеран, який втратив обидві руки, малює протезами картини (фото)
9 березня, 17:14

Зеленський привітав воїнів Служби безпеки України
Зеленський привітав воїнів Служби безпеки України
У Луцьку відправлено у відставку мера та секретаря міськради
У Луцьку відправлено у відставку мера та секретаря міськради
Розширення присутності на Африканському континенті: Україна вперше розробляє стратегію
Розширення присутності на Африканському континенті: Україна вперше розробляє стратегію
Криза монобільшості. Нардепка від «Слуги народу» пояснила, чому фракція зриває важливі голосування
Криза монобільшості. Нардепка від «Слуги народу» пояснила, чому фракція зриває важливі голосування
Нардепка від «Слуги народу» ініціює зміну керівництва монобільшості
Нардепка від «Слуги народу» ініціює зміну керівництва монобільшості
Нардепка від «Слуги народу» побачила у фракції групу інтриганів, які діють проти президента
Нардепка від «Слуги народу» побачила у фракції групу інтриганів, які діють проти президента

Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

