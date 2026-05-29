Зеленський поговорив з президентом Румунії після атаки російського дрона

Лідери країн домовилися співпрацювати, аби «захистити життя від усіх потенційних російських загроз»

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з очільником Румунії Нікушором Даном після інциденту з російським безпілотником. Глава держави повідомив, що Україна готова «підтримати безпеку Румунії», пише «Главком».

«Від усіх українців висловив підтримку Румунії та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим від нічного удару російського дрона по житловому будинку в Галаці. Важливо, що є принципова, оперативна і сильна реакція Румунії на те, що сталося», – каже він.

Зеленський наголосив, що українські військові перебувають на звʼязку зі своїми румунськими колегами. Він підкреслив, що Київ може допомогти Бухаресту, який пʼятий рік «послідовно допомагає нам захищатися від російських ударів».

«З ночі наші військові були на звʼязку, і зараз ми обговорили подальшу взаємодію на рівні наших команд. Будемо у постійній комунікації з Румунією і будемо працювати разом і надалі, щоб захистити життя від усіх потенційних російських загроз», – повідомив глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув державний кордон Румунії та врізався у житловий будинок у Галаці. Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирі на верхньому поверсі. За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці.

Раніше румунські військові пояснили, що не змогли збити безпілотник через надто короткий проміжок часу між його виявленням і падінням. За словами представників армії, на реагування вони мали лише чотири хвилини.

Після інциденту США, НАТО та низка європейських країн засудили вторгнення російського дрона на територію Румунії, яка є членом Північноатлантичного альянсу.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час спілкування з журналістами заявив, що нібито нічого не знав про падіння безпілотника на території Румунії. Путін традиційно переклав відповідальність за інцидент на українську сторону.