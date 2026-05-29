Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський поговорив з президентом Румунії після атаки російського дрона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський поговорив з президентом Румунії після атаки російського дрона
Глава держави повідомив, що Україна може допомогти Румунії у сфері безпеки
фото: Офіс президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Лідери країн домовилися співпрацювати, аби «захистити життя від усіх потенційних російських загроз»

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з очільником Румунії Нікушором Даном після інциденту з російським безпілотником. Глава держави повідомив, що Україна готова «підтримати безпеку Румунії», пише «Главком».

«Від усіх українців висловив підтримку Румунії та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим від нічного удару російського дрона по житловому будинку в Галаці. Важливо, що є принципова, оперативна і сильна реакція Румунії на те, що сталося», – каже він.

Зеленський наголосив, що українські військові перебувають на звʼязку зі своїми румунськими колегами. Він підкреслив, що Київ може допомогти Бухаресту, який пʼятий рік «послідовно допомагає нам захищатися від російських ударів».

«З ночі наші військові були на звʼязку, і зараз ми обговорили подальшу взаємодію на рівні наших команд. Будемо у постійній комунікації з Румунією і будемо працювати разом і надалі, щоб захистити життя від усіх потенційних російських загроз», – повідомив глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув державний кордон Румунії та врізався у житловий будинок у Галаці. Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирі на верхньому поверсі. За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці.

Раніше румунські військові пояснили, що не змогли збити безпілотник через надто короткий проміжок часу між його виявленням і падінням. За словами представників армії, на реагування вони мали лише чотири хвилини.

Після інциденту США, НАТО та низка європейських країн засудили вторгнення російського дрона на територію Румунії, яка є членом Північноатлантичного альянсу.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час спілкування з журналістами заявив, що нібито нічого не знав про падіння безпілотника на території Румунії. Путін традиційно переклав відповідальність за інцидент на українську сторону.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Нікушор Дан Румунія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині розпочали підготовку 32 населених пунктів, включно зі столицею, до кругової оборони
Київ та область готують до кругової оборони через ризик атаки з боку Білорусі
23 травня, 17:49
Глава держави вручив трьом воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг»
Президент відзначив морських піхотинців державними нагородами
23 травня, 17:37
Головне заупокійне богослужіння відбулося за участі архієреїв, духівництва та державних діячів
У Патріаршому Соборі відспівали провідника ОУН Андрія Мельника
23 травня, 16:49
Окупанти застосували для обстрілу 524 ударних дрони і 22 ракети різних типів
Масований російський удар по Дніпру. Зеленський назвав завдання України
18 травня, 10:31
Церемонія нагородження відбудеться 19 травня у Страсбурзі
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15
РФ масовано атакувала Київ
1560 дронів за добу. Президент назвав головну ціль російського удару
14 травня, 10:02
За словами очільника України, у зустрічі взяли участь представники 13 країн та офіс генсекретаря НАТО
«Ближче до результату, ніж будь-коли». Зеленський розповів про зустріч антибалістичної коаліції
12 травня, 19:40
Після указу Зеленського користувачі почали тролити «головне шоу» Путіна
Зеленський дозволив провести парад у Москві: мережа вибухнула мемами
9 травня, 08:01
Глава держави повідомив, що починаючи з цього року передбачено поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше
Демобілізація, виплати та нові контракти. Президент заявив про початок армійської реформи
1 травня, 15:52

Політика

Зеленський поговорив з президентом Румунії після атаки російського дрона
Зеленський поговорив з президентом Румунії після атаки російського дрона
Уряд зробив перший крок до оновлення Держпраці
Уряд зробив перший крок до оновлення Держпраці
Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС
Зеленський підписав закон про ратифікацію кредитної угоди з ЄС
Зеленський змінив склад Ставки
Зеленський змінив склад Ставки
Україна готує заміну послів у низці країн
Україна готує заміну послів у низці країн
Зеленський поінформував канцлера Австрії про підготовку РФ до масованого удару
Зеленський поінформував канцлера Австрії про підготовку РФ до масованого удару

Новини

Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Сьогодні, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Сьогодні, 19:50
Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну
Сьогодні, 19:24
«Боже збав». Лукашенко розповів, як відповів на питання Макрона про вторгнення в Україну (відео)
Сьогодні, 18:50
54°C у класі: у Франції школярі втрачали свідомість через аномальну спеку
Сьогодні, 17:48
Петер Мадяр перед зустріччю з Зеленським висунув Україні 11 умов
Сьогодні, 17:37

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua