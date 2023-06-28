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Банкова анонсувала нові кадрові рішення через стан укриттів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова анонсувала нові кадрові рішення через стан укриттів
До 30 червня мають відбутися всі кадрові, а також дисциплінарні рішення як на обласному, так і на районному рівнях
Фото: Олександр Камишін

Кулеба: «Притягнення винних до відповідальності, як і контроль стану укриттів, триватиме до кінця червня»

Звільнення й догани, які уряд схвалив 27 червня у зв’язку з неналежним станом укриттів, не стануть кінцем у цьому питанні. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

Посадовець уточнив, що протягом вівторка також органи місцевого самоврядування звітували про кадрові й дисциплінарні рішення щодо своїх чиновників на тлі поганого стану бомбосховищ. Ідеться про міста Харків, Запоріжжя, Миколаїв і Херсон. 

«Це ще не всі рішення. Притягнення винних до відповідальності, як і контроль стану укриттів, триватиме до кінця червня», – наголосив Кулеба.

За його словами, до 30 червня мають відбутися всі кадрові, а також дисциплінарні рішення як на обласному рівні, так і на районному, в органах місцевого самоврядування.

«Ми будемо слідкувати за цим. І всі відповідальні особи, які мали понести відповідальність, обов’язково це зроблять», – акцентував заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, 27 червня Кабінет міністрів України ухвалив кілька кадрових розпоряджень. Зокрема, уряд підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття. Після цього інциденту почалися масові перевірки стану бомбосховищ в Україні.

Теги: укриття кадрові зміни Офіс президента

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