Неналежний стан укриттів. Уряд ухвалив кадрові рішення та оголосив догани посадовцям

Кабмін погодив звільнення двох очільників райдержадміністрацій у Києві

На своєму засіданні 27 червня Кабінет міністрів України ухвалив кілька кадрових розпоряджень. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Зокрема, уряд підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також Кабмін розпорядився увільнити від тимчасового виконання обов’язків Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації і Коваленка Сергія Івановича – від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

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Крім того, підтримано проєкт розпорядження про оголошення догани голові Київської міської державної адміністрації Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Попку, а також голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Садовому, голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Фесику, голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Кондрашовій, голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Чечотці, а також першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Калашнику та першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Поповцеву, на яких розпорядженнями президента України тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття.