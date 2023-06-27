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Неналежний стан укриттів. Уряд ухвалив кадрові рішення та оголосив догани посадовцям

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Неналежний стан укриттів. Уряд ухвалив кадрові рішення та оголосив догани посадовцям
Мер Києва Віталій Кличко та голова КМВА Сергій Попко
фото з відкритих джерел

Кабмін погодив звільнення двох очільників райдержадміністрацій у Києві

На своєму засіданні 27 червня Кабінет міністрів України ухвалив кілька кадрових розпоряджень. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема, уряд підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також Кабмін розпорядився увільнити від тимчасового виконання обов’язків Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації і Коваленка Сергія Івановича – від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, підтримано проєкт розпорядження про оголошення догани голові Київської міської державної адміністрації Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Попку, а також голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Садовому, голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Фесику, голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Кондрашовій, голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Чечотці, а також першому заступникові голови  Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Калашнику та першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Поповцеву, на яких розпорядженнями президента України тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття. 

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Теги: Віталій Кличко Київ уряд

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