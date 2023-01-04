Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України
На черговій зустрічі у форматі «Рамштайн» очікується максимальне підсилення України
Найближчим часом очікуються нові рішення союзників України для підсилення наших оборонних потреб. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.
За його словами, 3 січня президент України Володимир Зеленський провів ряд розмов з іноземними главами, підсумки яких – «у всьому «+».
«Точно будуть сильні новини та рішення союзників для підсилення наших оборонних потреб з метою адекватного реагування на ризики ескалація на фронті та потенційні виклики», – сказав Сибіга.
Він також переконаний, що на черговій зустрічі у форматі «Рамштайн» варто очікувати максимального підсилення України. «Слід розраховувати і на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому «Рамштайні», - сказав він.
Сибіга повідомив, що найближчі дні заплановано низку додаткових розмов Зеленського з іноземними лідерами для посилення нашої обороноздатності. «Хороші новини будуть», – впевнений він.
Як відомо, 3 січня Зеленський провів розмови з прем’єром-міністрами Канади, Нідерландів, Великої Британії, Норвегії.
Зокрема, Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму.
Коментарі — 0